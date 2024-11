Scholz sinaliza disposição para antecipar votação de confiança na Alemanha

Por Andreas Rinke e Tom Sims

BERLIM (Reuters) - O chanceler alemão, Olaf Scholz, disse no domingo que estaria disposto a convocar votação de confiança no Parlamento antes do Natal, uma medida que abriria caminho para eleições antecipadas após o colapso de sua coalizão governamental tripartite.

O cronograma é mais cedo do que a data de janeiro que ele havia proposto na semana passada e ocorre após crescente pressão dos políticos e da população para uma votação mais rápida.