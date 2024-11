TPI confirma investigação sobre suposta má-conduta sexual de promotor de crimes de guerra

Khan negou anteriormente as alegações de má conduta que foram relatadas ao órgão de fiscalização do tribunal no mês passado. Na época, ele pediu ao próprio órgão de supervisão interna do tribunal que as investigasse.

Os juízes do TPI estão analisando o pedido de maio de Khan por mandados de prisão contra o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, seu ministro da defesa e líderes do Hamas.

Khan disse que as alegações de má conduta se alinham com uma campanha de desinformação contra seu escritório.

O TPI é um tribunal permanente que pode processar indivíduos por crimes de guerra, crimes contra a humanidade, genocídio e o crime de agressão em Estados-membros ou feito por indivíduos de nacionalidade dos membros.

(Reportagem de Charlotte Van Campenhout e Anthony Deutsch)