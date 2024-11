Elon Musk declara apoio para liderança no Senado; Trump quer nome que dê 'passe livre'

O empresário Elon Musk, aliado do presidente eleito dos Estados Unidos Donald Trump, declarou apoio ao senador republicano Rick Scott para líder da maioria no Senado no domingo, quando Trump pressionou os candidatos ao influente cargo a ajudá-lo a fazer mudanças rapidamente depois que seu partido ganhou o controle da casa.

Os republicanos devem ocupar pelo menos 52 cadeiras no Senado, composto por 100 membros, depois de conquistarem três cadeiras anteriormente ocupadas pelos democratas em Virgínia Ocidental, Ohio e Montana na eleição da última terça-feira.

O atual líder republicano no Senado, Mitch McConnell, que lidera seu partido na casa desde 2007, não está em busca do cargo.