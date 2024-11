Trump escolhe Elise Stefanik para ser embaixadora da ONU

Trump ofereceu poucos detalhes específicos sobre a política externa do seu segundo mandato, mas seus apoiadores afirmam que a força de sua personalidade e sua abordagem de "paz por meio da força" ajudarão a submeter líderes estrangeiros à sua vontade. Ele prometeu resolver a guerra na Ucrânia e espera-se que dê forte apoio a Israel em seus conflitos com o Hamas e o Hezbollah em Gaza e no sul do Líbano.

Uma das principais preocupações da ONU gira em torno da decisão a ser tomada pelos Estados Unidos sobre contribuir com menos dinheiro para o órgão mundial de 193 membros e se os EUA vão se retirar das principais instituições e acordos multinacionais, incluindo a Organização Mundial da Saúde e o acordo climático de Paris. Durante o primeiro mandato de Trump, os EUA se retiraram do acordo climático e anunciaram planos para deixar a OMS.

O embaixador de Israel na ONU, Danny Danon, parabenizou Stefanik por sua indicação nesta segunda-feira.

"Em um momento em que o ódio e as mentiras enchem os corredores da ONU, sua clareza moral inabalável é mais necessária do que nunca. Desejo-lhe sucesso ao defender com firmeza a verdade e a justiça", disse, em uma publicação no X.

Stefanik assumiu uma posição de liderança republicana na Câmara em 2021, quando foi eleita para substituir a então deputada Liz Cheney, destituída por criticar as contínuas alegações falsas de fraude eleitoral de Trump.

(Reportagem de Katharine Jackson e Michelle Nichols; Reportagem adicional de David Morgan)