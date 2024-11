Ucrânia busca definir "posições iniciais" para negociações sobre guerra após retorno de Trump

"Este inverno é um ponto crítico... Espero que a guerra esteja chegando ao fim. Neste momento, definiremos as posições de ambos os lados nas negociações, as posições iniciais", disse a autoridade à Reuters, solicitando anonimato para discutir questões sensíveis de segurança.

As autoridades estão esperando para ver quem Trump escolherá para os principais cargos de segurança e defesa a fim de obter pistas sobre como ele moldará a política em relação à Ucrânia. Ele descartou nomear o ex-secretário de Estado Mike Pompeo, visto em Kiev como pró-Ucrânia.

A Rússia está avançando no campo de batalha em seu ritmo mais rápido desde 2022, apesar de sofrer grandes perdas, e a Ucrânia disse na semana passada que havia entrado em confronto com alguns dos cerca de 11.000 soldados norte-coreanos enviados para a região russa de Kursk.

Pressionadas pela escassez de mão de obra, as Forças Ucranianas têm perdido parte do terreno que capturaram em uma incursão em Kursk em agosto, que o presidente Volodymyr Zelenskiy disse que poderia servir como moeda de troca.

O sistema de energia da Ucrânia está mantendo as luzes acesas por enquanto com a chegada do inverno, mas a ameaça de outro grande ataque russo à rede permanece.

Drones atacam Kiev quase todas as noites, embora a Rússia talvez não queira alienar a nova equipe de Trump destruindo o sistema.