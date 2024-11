RIO DE JANEIRO (Reuters) - Líderes do grupo das 20 principais economias do mundo emitiram uma declaração conjunta nesta segunda-feira, durante a cúpula do G20 no Brasil, estabelecendo um consenso sobre questões que vão desde conflitos geopolíticos e políticas climáticas até novas tecnologias e a perspectiva econômica global.

(Reportagem de Lisandra Paraguassu, Jake Spring, Eduardo Baptista e Brad Haynes)