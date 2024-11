Líder da Coreia do Norte se encontra com ministro da Rússia

Uma delegação da Academia Militar do Estado-Maior do Exército russo chegou a Pyongyang nesta segunda-feira, informou a imprensa estatal, enquanto uma delegação do comitê do conselho municipal de Pyongyang também partiu para a Rússia.

A troca de delegações entre Pyongyang e Moscou ocorreu enquanto o presidente sul-coreano Yoon Suk Yeol, pediu aos dois países, na cúpula do G20 no Rio de Janeiro, que encerrem sua cooperação militar, que classificou de ilegal.

(Reportagem de Hyunsu Yim)