(Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, reuniu-se com a presidente do México, Claudia Sheinbaum, nos bastidores da cúpula do G20 no Brasil nesta segunda-feira, informou a Casa Branca em um comunicado.

De acordo com a nota, os dois líderes discutiram a manutenção da cooperação em migração, segurança, crime transnacional e questões econômicas.

(Reportagem de Aida Pelaez-Fernandez)