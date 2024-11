Trump escolhe crítico de Big Tech para presidir Comissão Federal de Comunicações

Ele tem criticado duramente a decisão da FCC de não finalizar quase 900 milhões de dólares em subsídios de banda larga para a unidade de internet via satélite Starlink da SpaceX, de Elon Musk, bem como o programa de infraestrutura de banda larga de 42 bilhões de dólares do Departamento de Comércio e a política do presidente norte-americano, Joe Biden.

Na semana passada, Carr escreveu para o Facebook, da Meta, para o Google, da Alphabet, para a Apple e para a Microsoft dizendo que eles haviam tomado medidas para censurar os norte-americanos.

Carr disse no domingo que a FCC precisa "restaurar os direitos de liberdade de expressão para os norte-americanos comuns".

O senador democrata Ed Markey afirmou no domingo que a carta de Carr equivalia a "um órgão regulador ameaçando implicitamente empresas privadas por causa de seu discurso". A FCC de Trump está preparada para se tornar a Comissão Federal de Censura", segundo ele.