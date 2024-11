Líderes do G20 voltam foco para mudança climática no último dia da cúpula no Rio

Com o mundo no caminho para o ano mais quente já registrado, os líderes estão tentando reforçar os esforços para lidar com as mudanças climáticas antes que Donald Trump retome a Presidência dos Estados Unidos em janeiro. Ele estaria se preparando para sair do Acordo de Paris sobre mudança climática e reverter a política dos EUA sobre o aquecimento global.

Em uma declaração conjunta emitida na segunda-feira, os líderes do G20 pediram um "aumento rápido e substancial do financiamento climático de bilhões para trilhões de todas as fontes" para pagar pela resposta às mudanças climáticas.

Os líderes do G20 concordaram que os negociadores da COP29 precisam chegar a um acordo sobre uma nova meta financeira para a quantidade de dinheiro que as nações ricas devem fornecer aos países em desenvolvimento mais pobres no financiamento climático.

Mas, embora a declaração do G20 tenha dito que as nações precisam resolver a questão, não houve indicação de qual deveria ser a solução na cúpula da ONU, prevista para terminar na sexta-feira.

Economistas sugerem que a meta deveria ser de pelo menos 1 trilhão de dólares por ano.

Os países desenvolvidos, inclusive na Europa, argumentam que a base de contribuintes precisa ser ampliada para incluir os países em desenvolvimento mais ricos, como a China e os países mais ricos do Oriente Médio, a fim de chegar a um acordo sobre uma meta ambiciosa.