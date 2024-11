Mais de 200 crianças foram mortas no Líbano nos últimos dois meses, diz Unicef

GENEBRA (Reuters) - Mais de 200 crianças foram mortas e 1.100 ficaram feridas no Líbano nos últimos dois meses, disse um porta-voz do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) nesta terça-feira.

O conflito de mais de um ano no Líbano se transformou em uma guerra total no final de setembro, quando Israel lançou uma grande ofensiva contra o Hezbollah, grupo apoiado pelo Irã.

"Apesar de mais de 200 crianças mortas no Líbano em menos de dois meses, um padrão desconcertante surgiu: suas mortes são recebidas com inércia por aqueles capazes de parar essa violência", disse o porta-voz do Unicef James Elder em uma entrevista coletiva em Genebra. "Para as crianças do Líbano, tornou-se uma normalização silenciosa do horror."