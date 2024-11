Ucrânia dispara mísseis de cruzeiro britânicos Storm Shadow contra a Rússia um dia após usar ATACMS dos EUA

Moscou disse que o uso de armas ocidentais para atacar território russo longe da fronteira e na direção do interior do território seria uma grande intensificação do conflito.

Kiev afirma que precisa ter a capacidade de se defender atingindo bases russas na retaguarda, usadas para apoiar a invasão de Moscou, que entrou em seu milésimo dia nesta semana.

O governo de Kiev tem pressionado seus parceiros ocidentais por permissão para usar essas armas para atingir alvos dentro da Rússia e a obteve do presidente norte-americano, Joe Biden, para os ATACMS nesta semana, dois meses antes de Biden deixar o cargo.

Washington disse não ver necessidade de ajustar sua própria postura nuclear e acusou Moscou de recorrer a uma retórica irresponsável.