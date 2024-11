Agricultores bloqueiam acesso ao porto de Bordeaux para elevar pressão sobre governo francês

PARIS (Reuters) - Um grupo de agricultores em protesto tentou bloquear nesta quinta-feira as operações no porto de Bordeaux, no sudoeste da França, à medida que se intensifica uma nova onda de revolta no maior país produtor agrícola da Europa.

Agricultores em seus tratores bloquearam todas as estradas de acesso ao porto, que liga a cidade ao Atlântico através do rio Garonne, disse à Reuters José Perez, representante local do sindicato Coordination Rurale.

"Ficaremos aqui porque ainda não temos respostas (do governo)", declarou Perez.