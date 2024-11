Rússia está pronta para considerar qualquer iniciativa de paz "realista" na Ucrânia, diz chancelaria

MOSCOU (Reuters) - A Rússia está pronta para considerar qualquer iniciativa de paz "realista" sobre o conflito na Ucrânia que leve em conta os interesses da própria Rússia e a situação no local, disse a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, nesta quinta-feira.

"Estamos abertos a negociações, estamos prontos para considerar qualquer iniciativa realista e não politizada -- é claro", disse Zakharova, acrescentando que a Rússia só consideraria um acordo "que se baseasse na consideração de nossos interesses".

"Gostaria de enfatizar mais uma vez: a palavra-chave é levar em conta os interesses do nosso país, a situação atual no terreno e as garantias de cumprimento dos acordos relevantes", disse ela.