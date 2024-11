Ataques de retaliação no Paquistão deixam ao menos 18 mortos

Pelo menos 18 pessoas foram mortas e 30 ficaram feridas em mais violência no noroeste do Paquistão, disseram autoridades neste sábado (23), enquanto as tensões permaneciam altas após ataques a comboios de transporte que mataram dezenas de civis esta semana.

Os últimos assassinatos em um distrito tribal começaram na sexta-feira à noite, quando homens armados atacaram uma vila no distrito, disse o secretário-chefe da província de Khyber Pakhtunkhwa, Nadeem Aslam Chaudhry.

"Eles incendiaram postos de gasolina e danificaram propriedades como parte da vingança", disse ele à Reuters por telefone. Ele disse que ele e os principais policiais visitariam a área e envolveriam os anciãos tribais de ambos os lados para restaurar a ordem.