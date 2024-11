Ucrânia perde mais de 40% das terras que detinha na região russa de Kursk, diz fonte

"No máximo, controlávamos cerca de 1.376 quilômetros quadrados (531 milhas quadradas), agora é claro que esse território é menor. O inimigo está aumentando seus contra-ataques", disse a fonte.

"Agora controlamos aproximadamente 800 quilômetros quadrados (309 milhas quadradas). Manteremos esse território pelo tempo que for militarmente apropriado."

A ofensiva de Kursk foi a primeira invasão terrestre da Rússia por uma potência estrangeira desde a Segunda Guerra Mundial e pegou Moscou desprevenida.

Com o avanço em Kursk, Kiev visava conter os ataques russos no leste e nordeste da Ucrânia, forçar a Rússia a recuar as forças que avançavam gradualmente no leste e dar a Kiev uma vantagem extra em quaisquer negociações de paz futuras.

Mas as forças russas continuam avançando firmemente na região oriental de Donetsk, na Ucrânia.

A fonte do Estado-Maior Ucraniano reiterou que cerca de 11.000 soldados norte-coreanos chegaram à região de Kursk em apoio à Rússia, mas que a maior parte de suas forças ainda estava finalizando seu treinamento.