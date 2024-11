G7 ressalta apoio à Ucrânia e condena "retórica nuclear" russa

FIUGGI, Itália (Reuters) - Os ministros das Relações Exteriores dos países do G7 expressaram nesta terça-feira seu apoio à Ucrânia e condenaram o que descreveram como a "retórica nuclear irresponsável e ameaçadora" da Rússia.

Em um esboço de declaração após uma reunião de dois dias, eles também alertaram que o apoio da Coreia do Norte à Rússia marcou uma expansão perigosa do conflito na Ucrânia, com sérias consequências para a segurança europeia e do Indo-Pacífico.

(Por Alvise Armellini e Alexander Ratz)