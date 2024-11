"Ainda vou usar", prometem jovens após proibição de redes sociais para menores de 16 anos na Austrália

A lei obriga gigantes da tecnologia, desde o Instagram e a Meta, proprietária do Facebook, até o TikTok, a impedir que menores de idade façam login sob pena de enfrentarem multas de até 49,5 milhões de dólares australianos (equivalente a 32 milhões de dólares norte-americanos). Um teste piloto de métodos de aplicação começará em janeiro, e a proibição entrará em vigor em um ano.

"As plataformas agora têm a responsabilidade social de garantir que a segurança de nossos filhos seja uma prioridade para elas", disse o primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, nesta sexta-feira

"Estamos garantindo que mães e pais possam ter essa conversa diferente hoje e no futuro."

Ao anunciar os detalhes da proibição no início deste mês, Albanese citou os riscos para a saúde física e mental das crianças decorrentes do uso excessivo das redes sociais, em especial os riscos para as meninas decorrentes de representações prejudiciais da imagem corporal e de conteúdo misógino direcionado aos meninos.

Em Sydney, nesta sexta-feira, a reação à proibição foi mista.

"Acho que é uma ótima ideia, porque descobri que as redes sociais para crianças não são realmente apropriadas, às vezes elas podem ver algo que não deveriam", disse Francesca Sambas, moradora de Sydney.