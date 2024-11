Negociações da ONU sofrem para avançar em tratado sobre plásticos, com prazo se aproximando

O Conselho Internacional de Associações Químicas (ICCA), que representa os fabricantes de plástico, apoia os esforços dos governos para finalizar o acordo, disse seu porta-voz, Stewart Harris, acrescentando que o órgão deseja acelerar uma economia circular para os plásticos.

Os países que produzem produtos petroquímicos, como a Arábia Saudita, se opõem aos esforços para limitar a produção de plástico, apesar dos protestos dos países de baixa e média rendas que sofrem o impacto da poluição plástica.

Embora apoie um tratado internacional, o setor petroquímico também tem se manifestado para que os governos evitem estabelecer limites obrigatórios para a produção de plástico em favor de esforços para reduzir o desperdício, como a reciclagem.

A iniciativa do presidente foi tomada depois de vários participantes expressarem frustração com o ritmo lento das negociações, em meio a discordâncias sobre procedimentos, várias propostas e alguns esforços para retornar a assuntos tratados no passado.

"A maioria dos países... veio aqui com a ideia de incluir uma meta numérica (de redução de plástico), mas nós apresentamos uma proposta que não apenas ultrapassa, mas também pisa em nossas próprias linhas vermelhas", disse Juan Monterrey, chefe da delegação do Panamá, que liderou uma proposta com o apoio de mais de 100 países.

"Portanto, estamos procurando todas as outras delegações que não se moveram um centímetro para que nos encontrem no meio do caminho."