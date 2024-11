Okonjo-Iweala conquista novo mandato como chefe da OMC em meio à iminência de guerras comerciais

GENEBRA (Reuters) - A diretora-geral da Organização Mundial do Comércio (OMC), Ngozi Okonjo-Iweala, foi renomeada para um segundo mandato em uma reunião especial nesta sexta-feira, informou o órgão em um comunicado, o que significa que seu novo mandato coincidirá com o do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump.

Fontes ligadas à OMC esperam que o caminho a ser percorrido pela organização seja desafiador e, provavelmente, caracterizado por guerras comerciais, com Trump ameaçando impor pesadas tarifas sobre produtos de México, Canadá e China.

Okonjo-Iweala, a ex-ministra das Finanças da Nigéria que fez história em 2021 ao se tornar a primeira mulher e a primeira chefe africana do órgão, tem amplo apoio entre os membros da OMC. Ela anunciou em setembro que concorreria novamente, com o objetivo de concluir "negócios inacabados".