Presidente eleito do Uruguai diz estar otimista com conclusão de acordo entre Mercosul e UE

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente eleito do Uruguai, Yamandú Orsi, disse nesta sexta-feira estar otimista com a conclusão de um acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia após tratar do assunto com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, dias antes de seu país sediar uma reunião de cúpula do bloco sul-americano.

Orsi deu as declarações em Brasília, após encontro com Lula, que afirmou recentemente que espera assinar o acordo com o bloco europeu ainda neste ano.

(Reportagem de Lisandra Paraguassu)