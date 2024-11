Receita federal apreende 1 tonelada de cocaína em carga de argamassa em porto do RJ

SÃO PAULO (Reuters) - A Receita Federal disse nesta sexta-feira que apreendeu uma tonelada de cocaína, avaliada em 300 milhões de reais, em uma carga de argamassa para assentamento de azulejos no Porto de Itaguaí, no Rio de Janeiro.

"Com o auxílio de cães farejadores, os agentes localizaram o entorpecente oculto em uma carga de argamassa dentro de um contêiner", disse a Receita em nota. A carga tinha como destino Serra Leoa, na África.

Na quinta-feira, a Receita informou que apreendeu no dia anterior 491 quilos de cocaína também em uma carga de argamassa com destino a Serra Leoa, dessa vez no Porto de Santos, em São Paulo.