Tribunal da Romênia adia decisão sobre eleição presidencial

O candidato independente de extrema-direita Calin Georgescu, de 62 anos, terminou em primeiro na votação do último domingo e garantiu uma vaga no segundo turno agendado para 8 de dezembro. A vitória dele no segundo turno poderia abalar a política romena e minar a posição pró-ocidental do país.

Autoridades romenas afirmaram ter encontrado evidências de interferência na campanha eleitoral por parte de agentes hostis, e o Estado membro da Otan e da União Europeia está aguardando uma decisão da Corte Constitucional sobre a validação dos resultados.

O tribunal ordenou uma recontagem de 9,46 milhões de votos emitidos no primeiro turno, enquanto debate um pedido feito por um candidato conservador derrotado para anular o primeiro turno da votação.

A incerteza sobre a eleição presidencial causou caos político e confusão enquanto o país de 19 milhões de habitantes se prepara para uma eleição parlamentar no domingo, na qual se espera que a extrema-direita obtenha ganhos.

"Esperamos que essa (recontagem) termine o mais rápido possível", afirmou o chefe da Comissão Eleitoral, Toni Grebla, à Radio Romania Actualitati.

Ele disse que o tribunal poderia então decidir "validar ou invalidar a votação de 24 de novembro".