Vendas de diesel no Brasil batem recorde em outubro, diz ANP

"O resultado estende e aprofunda a tendência que se observa ao longo do último ano, conforme uma economia mais aquecida em diversos setores impulsiona a demanda por fretes e, consequentemente, o consumo de diesel B (já misturado com biodiesel)", afirmou a especialista.

No acumulado do ano até outubro, as vendas de diesel B pelas distribuidoras somaram 56,7 bilhões de litros, alta de 3,7% em relação ao mesmo período de 2023, mostraram os dados da ANP.

"A expectativa é de que o consumo siga aquecido nos próximos meses, mas sendo menos provável de repetir o resultado de outubro, e devendo manter uma forte alta anual mesmo com uma provável desaceleração da demanda em dezembro -- sazonalmente esperado para o mês", ponderou Garcia.

GASOLINA X ETANOL HIDRATADO

As vendas de gasolina em outubro atingiram 3,86 bilhões de litros, avanço de 3,9% ante o mesmo mês do ano passado, enquanto o etanol hidratado -- seu concorrente direto nas bombas -- somou 1,86 bilhões de litros, alta de 14,4% na mesma comparação.

"A recuperação do consumo de gasolina era esperada em meio à tendência de fortalecimento sazonal do consumo de combustíveis leves como um todo no quarto trimestre, o que apoia as vendas do fóssil mesmo em situação de uma paridade menos favorável (ante o etanol) em alguns Estados", disse Garcia.