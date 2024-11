Irã condena "agressão" contra seu consulado na Síria

(Reuters) - O Ministério das Relações Exteriores do Irã condenou neste sábado o que chamou de "agressão de elementos terroristas" contra seu consulado na cidade síria de Aleppo durante os atuais avanços rebeldes, informou a mídia estatal iraniana.

"O cônsul-geral e todos os membros do consulado do Irã em Aleppo estão em boas condições de saúde", disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Esmaeil Baghaei, à mídia estatal.