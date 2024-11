Israel diz que matou suspeito que trabalhava para ONG dos EUA

Os militares de Israel não deram nenhuma prova sobre a acusação e a Reuters não pôde verificar de forma independente a identidade do homem e se ele participou do ataque a Israel no ano passado.

Não houve nenhum comentário imediato da World Central Kitchen sobre a declaração israelense. O Hamas também não fez comentários imediatos.

Médicos da Faixa de Gaza disseram que um total de cinco pessoas foram mortas no ataque, que, segundo eles, teve como alvo um veículo a leste de Khan Younis.

Em um ataque posterior em Khan Younis, os médicos disseram que pelo menos nove palestinos foram mortos quando um ataque aéreo israelense atingiu um carro perto de uma multidão que recebia farinha, um veículo que era usado pelo pessoal de segurança encarregado de supervisionar as entregas de ajuda em Gaza.

No total, pelo menos 32 palestinos foram mortos em ataques israelenses no enclave durante a noite e neste sábado, segundo médicos de Gaza.

Entre eles, pelo menos sete morreram em um ataque israelense a uma casa no centro da Cidade de Gaza, de acordo com uma declaração da Defesa Civil de Gaza e da WAFA no início deste sábado.