Quênia e Uganda serão mediadores em disputa entre Etiópia e Somália

A disputa aproximou a Somália do Egito, que há anos briga com a Etiópia por causa da construção de uma grande represa hidrelétrica no Rio Nilo por Adis Abeba, e da Eritreia, outro inimigo da Etiópia.

"A segurança da Somália (...) contribui significativamente para a estabilidade de nossa região e o ambiente para que investidores, empresários e empreendedores prosperem", disse Ruto em uma coletiva de imprensa em uma cúpula regional de chefes de estado.

Várias tentativas de resolver a disputa em Ancara, na Turquia, não conseguiram chegar a um acordo.

O gabinete do presidente da Somália, Hassan Sheikh Mohamud, disse em um comunicado que Mohamud havia se encontrado com Ruto e Museveni nos bastidores da cúpula, mas não fez referência a uma possível mediação.

Ahmed Moallim Fiqi, ministro das Relações Exteriores da Somália, disse à Reuters que as resoluções anteriores dos líderes regionais não foram ouvidas em Adis Abeba, mas ele confiava que os esforços de mediação em andamento da Turquia seriam frutíferos.

Os porta-vozes do governo e das relações exteriores da Etiópia não responderam imediatamente aos pedidos de comentários.