Rebeldes invadem cidade síria de Aleppo, exército diz que dezenas de soldados foram mortos

Por Suleiman Al-Khalidi

AMÃ (Reuters) - O exército sírio disse neste sábado que dezenas de seus soldados foram mortos em um grande ataque de rebeldes que invadiram a cidade de Aleppo, no noroeste do país, forçando as forças armadas da Síria a se mobilizarem novamente no maior desafio ao presidente Bashar al-Assad em anos.

O ataque surpresa liderado pelo grupo islâmico Hayat Tahrir al-Sham sacudiu as linhas de frente da guerra civil síria, que estavam praticamente congeladas desde 2020, reavivando os combates em um canto do país fragmentado próximo à fronteira com a Turquia. O exército disse que está preparando uma contraofensiva para restaurar a autoridade do Estado.