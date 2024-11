Ucrânia diz que guerra danificou a maioria dos aeroportos civis

"Realizamos uma avaliação de risco e determinamos as necessidades das forças de defesa aérea para abrir parcialmente o espaço aéreo", disse Shmyhal, segundo a agência de notícias local Ukrinform.

"As questões de segurança e a situação militar continuam sendo fundamentais para essa decisão", disse ele.

Shmyhal acrescentou que a Rússia atacou a infraestrutura portuária da Ucrânia quase 60 vezes nos últimos três meses, danificando ou destruindo quase 300 instalações e 22 embarcações civis.

Um sócio sênior da corretora de seguros Marsh McLennan disse à Reuters no início deste mês que a Ucrânia poderia reabrir o aeroporto na cidade de Lviv, no oeste do país, em 2025, se os reguladores o considerarem seguro e uma decisão política for tomada.

(Por Max Hunder)