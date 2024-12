Biden inicia viagem à África para promover avanço dos EUA sobre China

Biden deve pousar rapidamente em Cabo Verde, na África Ocidental, na manhã de segunda-feira, onde se encontrará com o presidente do país antes de seguir para Angola. Durante a viagem de dois dias ele visitará o museu nacional da escravatura na capital, Luanda, e fará uma parada no porto de Lobito na quarta-feira.

Esta viagem cumpre um conjunto abrangente de promessas para a África. Outras continuam por serem realizadas, como o apoio a dois assentos permanentes para África no Conselho de Segurança da ONU.

Para além do projeto ferroviário, Washington também fez pouco para promover o acesso dos EUA às amplas reservas de minerais africanos que considera essenciais para a segurança nacional, e acumulou outros reveses diplomáticos.

Neste verão, Washington perdeu a principal base de espionagem dos EUA no Níger e não conseguiu encontrar um aliado que acolhesse esses ativos. Isto deixa os EUA sem apoio militar na região do Sahel, que se tornou um ponto crítico da militância islâmica.

Há tempos que Angola nutre laços estreitos com a China e a Rússia, mas recentemente aproximou-se do Ocidente. As autoridades angolanas dizem que estão interessadas em trabalhar com qualquer parceiro que contribua no avanço de sua agenda para promover o crescimento econômico e esperam que o projto estimule o investimento numa série de setores.

“A China só ganhou destaque porque os países ocidentais provavelmente não têm prestado muita atenção na África”, disse o ministro dos Transportes de Angola, Ricardo Viegas d’Abreu, numa entrevista.