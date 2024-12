EUA não devolverão armas nucleares à Ucrânia

(Reuters) - Os Estados Unidos não estão considerando devolver à Ucrânia as armas nucleares que cederam após o colapso da União Soviética, disse o assessor de segurança nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, neste domingo.

Sullivan comentou ao ser questionado sobre reportagem do New York Times no mês passado que afirmou que algumas autoridades ocidentais não identificadas sugeriram que o presidente dos EUA, Joe Biden, poderia dar as armas à Ucrânia antes de deixar o cargo.

"Isso não está sendo considerado. O que estamos fazendo é levar várias capacidades convencionais para a Ucrânia, para que ela possa se defender efetivamente e levar a luta até os russos, e não (dar a eles) capacidade nuclear", disse ele à ABC.