Famílias cristãs abandonam Cisjordânia em novo Natal sombrio em Belém

Os moradores locais dizem que a taxa de saída tem ganhado força nos últimos meses no berço do cristianismo, com a força vital econômica da cidade não mais fluindo e a ocupação israelense impedindo a liberdade de movimento no território.

Alaa Afteem, morador de Belém, que administra um restaurante de falafel, disse que um de seus primos havia se mudado recentemente para a Austrália.

"Devido às más condições de vida e às más condições financeiras, as pessoas começaram a procurar melhores oportunidades para seus filhos, para uma melhor educação, para um futuro melhor", disse ele à Reuters.

"NÃO HÁ SEGURANÇA"

Desde a guerra de 1967 entre Israel e os países árabes vizinhos, Israel ocupou a Cisjordânia, que os palestinos querem que seja o núcleo de um futuro Estado independente.

Israel construiu assentamentos judaicos, considerados ilegais pela maioria dos países, em todo o território palestino. Vários ministros israelenses vivem em assentamentos e favorecem a contínua tomada de território palestino.