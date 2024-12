Guerra não tem vencedores, diz presidente de Taiwan em visita ao Havaí

Em um discurso para membros da comunidade estrangeira de Taiwan e políticos do Havaí, incluindo os membros do Congresso Ed Case e Jill Tokuda, Lai se referiu à visita ao USS Arizona Memorial no início do dia e depositou uma coroa de flores em memória daqueles que morreram no ataque japonês de 1941.

"Nossa visita ao memorial hoje, em particular, nos lembra da importância de garantir a paz. A paz não tem preço e a guerra não tem vencedor. Temos que lutar - lutar juntos - para evitar a guerra", disse Lai em inglês, num discurso transmitido ao vivo.

Enquanto Lai participava do evento, a China disse que reclamou com Washington por ter providenciado seu trânsito pelo território dos Estados Unidos. Além disso, prometeu "retaliações resolutas" contra uma potencial venda de armas a Taiwan que os EUA anunciaram horas antes de Lai iniciar a viagem.

O Ministério das Relações Exteriores da China apresentou “representações severas” sobre o trânsito, disse o Escritório de Assuntos de Taiwan da China em um comunicado.

“Nos opomos firmemente aos intercâmbios oficiais entre os Estados Unidos e Taiwan e ao ‘trânsito’ de líderes da região de Taiwan para os Estados Unidos sob qualquer nome e por qualquer motivo”, afirmou.

Fontes de segurança disseram à Reuters que a China poderia lançar uma nova rodada de jogos de guerra em torno de Taiwan em resposta à visita de Lai. Esta é sua primeira viagem ao exterior desde que assumiu o cargo em maio, depois de vencer as eleições em janeiro.