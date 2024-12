Jatos russos e sírios intensificam bombardeio no noroeste da Síria

Aleppo estava fortemente controlada pelo governo desde 2016, uma vitória que foi um dos principais pontos de virada na guerra, quando forças sírias - apoiadas pela Rússia - sitiaram e devastaram áreas orientais controladas pelos rebeldes daquela que tinha sido a maior cidade do país.

Os rebeldes disseram neste domingo que avançaram mais ao sul de Aleppo e tomaram a cidade de Khansir numa tentativa de cortar a principal rota de abastecimento do exército para a cidade.

Fontes dos insurgentes disseram que tomaram ainda a propriedade Sheikh Najjar, uma das principais zonas industriais do país.

O Irã enviou milhares de milícias xiitas para a Síria durante a guerra síria e, juntamente com a Rússia, com o seu poder aéreo, permitiu a el-Assad acabar com a insurgência e recuperar a maior parte do território.

A falta de mão de obra para ajudar a impedir o ataque rebelde nos últimos dias contribuiu para a rápida retirada das forças do exército sírio, segundo duas fontes do exército. As milícias aliadas ao Irã, lideradas pelo Hezbollah, têm uma forte presença na área de Aleppo.

Nos últimos meses, Israel também intensificou os ataques às bases iranianas na Síria, ao mesmo tempo que empreendeu uma ofensiva no Líbano que, segundo o país informou, enfraqueceu o Hezbollah e as suas capacidades militares.