Mortos em confrontos sectários no Paquistão já passam de 130

Por Mushtaq Ali e Charlotte Greenfield

PESHAWAR, Paquistão (Reuters) - Confrontos sectários mortais continuaram no distrito de Kurram, no noroeste do Paquistão, neste domingo apesar de uma tentativa de cessar-fogo no final da semana passada, disseram as autoridades locais, com o número de mortos agora acima de 130.

Kurram, próximo à fronteira com o Afeganistão, tem sido um foco de tensões sectárias há décadas. Elas se espalharam em uma nova onda de ataques no mês passado, quando confrontos entre sunitas e xiitas deixaram dezenas de mortos.