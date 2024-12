Protestos na Geórgia se espalham enquanto premiê desafia condenação dos EUA

O próprio Kremlin ainda não comentou os últimos acontecimentos na Geórgia, mas há muito tempo acusa o Ocidente de fomentar revoluções em países pós-soviéticos que Moscou ainda considera como parte de sua esfera de influência.

O primeiro-ministro da Geórgia, Irakli Kobakhidze, rejeitou as críticas dos Estados Unidos, que condenaram o uso de "força excessiva" contra os manifestantes.

"Apesar da violência sistemática mais pesada aplicada ontem pelos grupos violentos e seus instrutores estrangeiros, a polícia agiu em um padrão mais alto do que os americanos e europeus e protegeu com sucesso o Estado de outra tentativa de violar a ordem constitucional", disse ele a jornalistas.

Kobakhidze também ignorou o anúncio feito por Washington no sábado de que estava suspendendo uma parceria estratégica com a Geórgia. Ele disse que se tratava de um "evento temporário", e que a Geórgia conversará com o novo governo do presidente eleito Donald Trump quando o bilionário assumir o cargo em janeiro.

Aprofundando a crise constitucional no país, a presidente afastada Salome Zourabichvili - uma crítica do governo e forte defensora da adesão da Geórgia à UE - disse no sábado que se recusará a deixar o posto quando seu mandato terminar no final deste mês.

Zourabichvili disse que permanecerá no cargo porque o novo Parlamento - escolhido em outubro em eleições que, segundo a oposição, foram fraudadas - era ilegítimo e não tinha autoridade para nomear seu sucessor.