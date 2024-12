Trump escolhe Jared Isaacman, aliado de Musk, para chefiar a Nasa

Por Joey Roulette

WASHINGTON (Reuters) - O presidente-eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, escolheu nesta quarta-feira Jared Isaacman para chefiar a Nasa, selecionando um astronauta privado bilionário e sócio do empresário Elon Musk para supervisionar uma agência intimamente ligada aos negócios do fundador da SpaceX.

Isaacman, CEO da empresa de pagamentos Shift4 Payments, viajou duas vezes para o espaço em cápsulas da SpaceX, em missões totalmente privadas e organizadas pelo programa Polaris, trabalhando com Musk e gastando centenas de milhões de dólares como um cliente-chave do negócio, então incipiente, de astronautas privados da SpaceX. Se aprovado pelo Senado, Isaacman, que não tem experiência no setor público, supervisionaria um orçamento de aproximadamente 25 bilhões de dólares. A principal prioridade da agência é levar seres humanos de volta à Lua com o programa Artemis, um esforço promovido por Trump durante seu primeiro mandato e que usará muito a Starship, da SpaceX.