Dezenas morrem em ataques israelenses em Gaza; palestinos dizem que declaração de "genocídio" da Anistia chega tarde

Os palestinos em luto disseram que os últimos ataques demonstraram que uma nova declaração do grupo internacional de direitos humanos Anistia Internacional de que Israel é culpado de genocídio em Gaza - fortemente rejeitada por Israel - chegou tarde demais.

Os médicos de Gaza disseram que os 20 mortos confirmados no ataque israelense incluíam mulheres e crianças. Israel afirmou que o ataque teve como alvo agentes do Hamas que não foram identificados.

O ataque incendiou várias barracas grandes, e o fogo foi agravado pela explosão de botijões de gás e pela queima de móveis das pessoas deslocadas. Nesta quinta-feira, a área estava repleta de roupas carbonizadas, colchões e outros pertences entre as estruturas retorcidas dos abrigos queimados.

"Não vemos ninguém do mundo inteiro nos apoiando ou nos ajudando nessa situação. Eles que parem com essa guerra maluca que está contra nós. Que parem a guerra", disse Abu Kamal Al-Assar, uma testemunha no local.

O ataque ocorreu no dia em que a Anistia Internacional divulgou seu relatório afirmando que as ações de Israel em Gaza atendiam à definição do crime de genocídio. Israel rejeitou veementemente essa acusação, denunciando a Anistia como uma "organização deplorável e fanática".

Em um funeral em Khan Younis, onde parentes choravam sobre os corpos cobertos de branco de pessoas mortas no dia anterior, o morador Abu Anas Mustafa chamou o relatório da Anistia de "uma vitória para a diplomacia palestina", embora tenha dito que "chegou tarde".