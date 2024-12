Enquanto Le Pen aposta na queda do governo francês, seu protegido de extrema-direita cresce

As resenhas sobre o livro de Bardella não foram gentis -- "um objeto de marketing... desprovido de qualquer introspecção ou revelação", afirmou o Le Monde -- mas as vendas foram robustas, com quase 60.000 cópias vendidas desde seu lançamento em 9 de novembro, de acordo com a Europe 1.

Nenhum dos jovens que faziam fila no quarteirão, no frio congelante, para encontrar seu herói na noite de quarta-feira estava preocupado com as resenhas frias dos jornais parisienses.

Estavam mais preocupados com o aumento da violência das gangues e com a imigração, questões que Bardella tornou parte fundamental de seu discurso político.

"Precisamos que as coisas mudem e acho que Bardella é o homem certo para fazer isso", disse Eric Berthelot, de 18 anos, que vem de um subúrbio complicado e cheio de imigrantes nos arredores de Paris.

"A França acolhe toda a miséria do mundo", disse ele. "Mas aqueles que chegam não respeitam nossa cultura e querem destruir nosso país. Isso não é aceitável e deve ser punido."

Bardella há muito tempo cita sua criação na área pobre e multiétnica de Seine-Saint-Denis, ao norte de Paris, como o cadinho no qual suas opiniões políticas foram forjadas.