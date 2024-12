EUA expressam preocupação com possível interferência em eleição na Romênia

BUCARESTE (Reuters) - Os Estados Unidos manifestaram preocupação com possível interferência estrangeira na eleição presidencial da Romênia após a revelação de documentos que mostram que o país foi alvo de "ataques russos híbridos agressivos" durante um período de três votações consecutivas.

Depois de contar com apenas um dígito nas pesquisas, o ultranacionalista pró-Rússia Calin Georgescu obteve a vitória no primeiro turno da eleição presidencial em 24 de novembro, causando surpresa generalizada na União Europeia e no Estado membro da Otan.

Documentos revelados pelo conselho de segurança da Romênia na quarta-feira mostraram que Georgescu foi promovido maciçamente na plataforma de mídia social TikTok por meio de contas coordenadas, algoritmos de recomendação e promoção paga. Georgescu declarou que não gastou nenhum dinheiro na campanha.