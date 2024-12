Macron diz que nomeará novo primeiro-ministro nos próximos dias

"Eles são a prova de que podemos fazer grandes coisas. Podemos fazer o impossível", disse ele. "O mundo nos admira por isso."

Macron almoçou nesta quinta-feira com François Bayrou, cujo nome foi citado pela mídia francesa como um possível sucessor de Barnier, informou o jornal Le Parisien. Um assessor de Bayrou não respondeu a um pedido de comentário.

Qualquer novo primeiro-ministro enfrentará o mesmo desafio de lidar com um Parlamento fragmentado que Barnier enfrentou, especialmente a aprovação do Orçamento em um momento em que a França precisa controlar suas finanças públicas.

Os títulos e ações franceses se recuperaram nesta quinta-feira com o que alguns operadores disseram ser a realização de lucros após o resultado amplamente esperado do voto de desconfiança do Parlamento que destituiu Barnier. Mas é improvável que a recuperação de alívio dure, dada a escala da incerteza política.

"Até possíveis novas eleições, a incerteza política contínua provavelmente manterá o prêmio de risco dos ativos franceses elevado", disseram analistas do SocGen em uma nota.

A data mais próxima possível para uma eleição parlamentar seria em julho.