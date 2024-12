Países ocidentais criticam chanceler russo sobre Ucrânia em reunião da OSCE

Lavrov e Blinken, cujo mandato termina no próximo mês, não estavam programados para se encontrar.

VOLTA DE TRUMP

A reunião da OSCE com ministros das Relações Exteriores e outras autoridades de 57 países participantes da América do Norte, Europa e Ásia Central é ofuscada pelo iminente retorno à Casa Branca de Donald Trump, cujos conselheiros estão apresentando propostas para acabar com a guerra que cederia grande parte da Ucrânia à Rússia.

Com a posse de Trump em pouco mais de um mês, as potências ocidentais reiteraram seu apoio à Ucrânia e a Rússia renovou suas críticas à OSCE, que Lavrov disse no ano passado estar "essencialmente sendo transformada em um apêndice da Otan e da União Europeia".

A OSCE é a sucessora de um órgão criado durante a Guerra Fria para que o leste e o oeste se relacionassem entre si. Nos últimos anos, e especialmente desde que a Rússia invadiu a Ucrânia, o governo russo tem usado o que, na verdade, é um veto que cada país tem para bloquear decisões.

Este ano, a Armênia e o Azerbaijão estão bloqueando o orçamento da OSCE, segundo diplomatas, por causa de questões relacionadas ao seu conflito no território montanhoso de Nagorno-Karabakh.