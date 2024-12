Presidente da Coreia do Sul enfrenta votação de impeachment e investigação por traição

Isso provocou indignação nas ruas e preocupação entre os aliados internacionais da Coreia do Sul. O ministro da Defesa, que recomendou a medida, pediu demissão.

Os parlamentares do Partido Democrático, de oposição, programaram solicitar uma votação no Parlamento para destituir Yoon por volta das 19h (7h em Brasília) de sábado, disse um porta-voz do partido aos repórteres.

"A declaração de lei marcial de emergência do regime de Yoon Suk Yeol causou grande confusão e medo entre o nosso povo", disse o parlamentar do Partido Democrático Kim Seung-won à Assembleia Nacional.

O Partido do Poder Popular, legenda governista de Yoon, está dividido em relação à crise, mas disse que se oporá ao impeachment, com o partido em turbulência e faltando dois anos para o mandato de cinco anos de Yoon.

O Partido Democrático precisa que pelo menos oito dos 108 parlamentares do partido governista apoiem o projeto de lei para que ele seja aprovado por uma maioria de dois terços no Parlamento de 300 assentos.

Lutando por seu futuro político, Yoon aceitou a renúncia do ministro da Defesa Kim Yong-hyun na quinta-feira e nomeou seu embaixador na Arábia Saudita, Choi Byung-hyuk, como substituto.