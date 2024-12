Rússia avalia intervir em conflito na Síria: 'assistência para eliminar ameaça'

A Rússia está avaliando a situação na Síria e está em contato constante com as autoridades do país, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, nesta quinta-feira (5).

A extensão da assistência russa a Damasco dependerá dessa avaliação, acrescentou Peskov.

Os rebeldes sírios realizaram seu maior avanço em anos na última semana, com a tomada da cidade de Aleppo. Nesta quinta-feira, eles disseram ter começado a avançar para Hama, uma cidade onde as forças pró-governo, apoiadas por intensos ataques aéreos russos, estão tentando deter sua ofensiva.