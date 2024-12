Setor da Saúde dos EUA repensa riscos após assasinato de executivo da UnitedHealth

Thompson foi morto em um ataque que a polícia disse ter sido direcionado para executá-lo. Ele estava perto de entrar no hotel Hilton para a conferência anual da empresa com investidores. O assassino, cujo crime foi gravado em vídeo, ainda não foi preso. O Departamento de Polícia de Nova York afirma que não se sabe a motivação do crime.

Robert D’Amico, fundador da Sierra One Consulting e que já trabalhou para o FBI, disse que a remoção das fotos mostra “que essas empresas estão escutando o que especialistas como eu têm dito sobre quão fácil é identificar e encontrar seus executivos”.

A UnitedHealth tirou a foto de Thompson e outros executivos de seu website na quarta-feira. Um porta-voz da companhia não respondeu a uma pergunta sobre a motivação do assassiato. A CVS removeu nesta quinta-feira todas as fotos de seus principais executivos. A empresa se negou a comentar o caso.

D'Amico e outro especialista de segurança, que afirmam estar constantemente avaliando o risco para os executivos com base nas notícias e condutas das empresas, esperam que elas intensifiquem esforços para aumentar a segurança.

A mulher de Thompson, Paulette, afirmou à NBC News na quarta-feira que ele vinha recebendo ameaças por causa de seu trabalho, mas afirmou não conhecer detalhes. Um porta-voz da UnitedHealthcare não comentou imediatamente sobre uma possível ameaça ao executivo.

“Eu acho que vários executivos vão falar ‘Sabe, isso pode acontecer comigo e deveríamos realmente considerar nosso protocolo de segurança daqui pra frente’”, afirmou Glen Kucera, presidente de Serviços Melhorados de Proteção na empresa de segurança Allied Universal.