UE determina que TikTok congele dados sobre eleições na Romênia

Por Martin Coulter

LONDRES/BRUXELAS (Reuters) - A União Europeia ordenou que a empresa de mídia social TikTok congele os dados vinculados às eleições romenas, informou em um comunicado nesta quinta-feira.

As autoridades da UE emitiram uma "ordem de retenção", de acordo com a ampla Lei de Serviços Digitais do bloco, que regulamenta como as maiores empresas de mídia social do mundo operam na Europa.