Acordo com UE prevê zero tarifa e cotas para produtos do agro do Brasil, diz Fávaro

Além disso, citou cotas "importantes" para açúcar, carne de frango, carne bovina e etanol.

"Nós vamos mostrar a nossa competência em poder acessar esse mercado tão importante que é a União Europeia...", afirmou ele, lembrando que a implementação do acordo está prevista para os próximos meses.

"E aí (vamos) aproveitar as oportunidades econômicas."

A Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), que representa produtores de carne de frango e suína, celebrou o anúncio feito em Montevidéu.

Segundo a ABPA, o acordo prevê uma nova cota para exportações de carne de frango no total de 180 mil toneladas equivalente-carcaça (50% com osso e 50% de carne desossada) com tarifa zero para embarque à União Europeia, que será compartilhada pelos países-membros do Mercosul.

A cota deverá ser atingida ao longo de seis anos (exemplo: 30 mil toneladas no primeiro ano, 60 mil toneladas no segundo, até alcançar o total de 180 mil toneladas), explicou a ABPA.