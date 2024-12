Vaticano inclui evento organizado por católicos LGBT+ no calendário oficial

O Vaticano incluiu um evento organizado por católicos LGBT em seu calendário oficial online para o Ano Santo Católico Romano de 2025, em um sinal incomum de abertura da Igreja global para a comunidade gay.

Uma peregrinação do grupo italiano "La Tenda di Gionata" (A Tenda de Jônatas), marcada para setembro próximo, está listada entre as centenas de eventos planejados para o Jubileu, que deverá trazer cerca de 32 milhões de turistas a Roma no próximo ano.

O grupo, que descreve seu objetivo como sendo o de promover o acolhimento de pessoas LGBT dentro da Igreja, deverá realizar uma vigília de oração em uma paróquia local de Roma antes de fazer uma jornada à Basílica de São Pedro.