EUA emitem ordem exigindo testes de gripe aviária no fornecimento de leite

Cerca de 60 pessoas contraíram o vírus desde abril, a maioria trabalhadores de fazendas de aves e laticínios infectadas, de acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA (CDC, na sigla em inglês). Os sintomas foram leves e autoridades do CDC afirmaram que o risco da gripe aviária para o público em geral é baixo.

O Departamento de Agricultura anunciou pela primeira vez que iniciaria testes nacionais de leite em outubro, após uma pressão do setor e de grupos veterinários por uma vigilância mais rígida do vírus, mas não detalhou a extensão do programa ou como ele seria implementado.

O plano de testes, que envolverá a coleta mensal ou semanal de amostras de tanques de leite a granel e processadores de laticínios, será implementado primeiro em Califórnia, Colorado, Michigan, Mississippi, Pensilvânia e Oregon, disse Vilsack.

Os três últimos Estados não registraram infecções por gripe aviária em gado leiteiro.

"Isso nos dá a oportunidade de obter um possível alerta sobre um possível novo vírus em áreas de um Estado que atualmente tem o vírus, ou em novos Estados", disse Vilsack sobre os testes.

A agência iniciará os testes em 16 de dezembro, disse Vilsack.