Forças de Israel invadem hospital de Gaza e expulsam funcionários, diz diretor

Forças israelenses invadiram o Hospital Kamal Adwan, em Beit Lahiya, no norte de Gaza, na sexta-feira e expulsaram alguns funcionários e pessoas deslocadas antes de se retirarem, enquanto corpos de pessoas mortas por ataques aéreos estavam espalhados pelas ruas do lado de fora, disse o diretor do hospital.

O ataque começou com uma série de ataques aéreos nos lados oeste e norte de Kamal Adwan, acompanhados de tiroteios intensos, afirmou o diretor do hospital, Hussam Abu Safiya, falando por meio de uma sala de bate-papo online monitorada pela Reuters.

Ele disse que as tropas que invadiram o hospital ordenaram que todos os funcionários, pacientes e pessoas deslocadas fossem para o pátio antes de permitir que, horas depois, voltassem para dentro, embora alguns funcionários, incluindo a equipe indonésia de cirurgia de emergência e alguns deslocados, tenham recebido ordens para deixar o local definitivamente.